Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

Как уточняется, вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 1,5 тыс. м.

Местным жителям рекомендовано не приближаться к вулкану ближе, чем на 5 км.

Сведений о последствиях природной стихии в Индонезии пока нет.

В свою очередь национальное метеорологическое управление Японии начало изучать полученный материал в связи с возможным риском образования цунами.

Вулкан Семеру извергался в декабре 2021 года. Тогда были погибшие.