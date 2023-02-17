Вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР стартуют 17 февраля в южной части акватории Индийского океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Южно-Африканской Республики.

Учения завершатся 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Первые подобные учения прошли в водах ЮАР четыре года назад.

От России задействован отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков».

Планируется во время учений отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством и усовершенствовать меры реагирования на стихийные бедствия.