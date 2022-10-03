Деревня в Индии стала известной в соцсетях благодаря своим жителям. Почти каждый, проживающий в этом населенном пункте, занимается блогерством и снимает свою жизнь на камеру, пишет Oddity Central.

В деревне Тулси проживает всего 3000 человек. Еще несколько лет назад большая часть местных занимались фермерством, но решили сменить профессию и стать блогерами, когда узнали о возможностях в соцсетях. Теперь жители ходят с камерой, снимают происходящее вокруг и публикуют свои видео в интернете, пытаясь на этом заработать.

По данным местных СМИ, первыми блогерами в дереве стали двое друзей. Они стали зарабатывать приличные деньги, что и сподвигло соседей повторить их успех.

«Раньше я работал менеджером. В моем офисе был интернет, я смотрел там видео на YouTube», — рассказал один из блогеров.

Сообщается, что самому молодому создателю видеоконтента, живущему в Тулси, 15 лет, а самому старшему — 85.