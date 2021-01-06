В Индии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Несколько тысяч птиц погибли за последние дни в разных частях Индии. Причиной их массовой гибели стала вспышка птичьего гриппа. Как сообщает в среду телеканал NDTV, вирус этого заболевания уже подтвержден по меньшей мере в четырех штатах: Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан, в ряде других штатов причины гибели птиц устанавливаются.

Правительство северного индийского штата Химачал-Прадеш во вторник подтвердило вспышку птичьего гриппа после гибели порядка 1 700 птиц, в основном горных гусей, в районе озера Понг-Дам в округе Кангра. Власти округа распорядились, чтобы ни люди, ни скот не приближались к озеру ближе 1 км до дальнейшего уведомления и запретили продажу птицы, в том числе домашней, и выловленной в озере рыбы в соседних с озером районах.

Оповещение о птичьем гриппе выпущено в среду в центральном штате Мадхья-Прадеш после внезапной смерти сотен ворон в западных районах штата. Тестирование образцов мертвых птиц выявило наличие вируса птичьего гриппа H5N8. Местным властям во всех округах поручено оперативно сообщать о случаях внезапной гибели птиц, созданы группы по отслеживанию ситуации.

В южном штате Керала вероятно будут уничтожены порядка 36 тыс. домашних птиц после того, как в округах Алаппуджа и Коттаям у нескольких умерших домашних птиц был подтвержден штамм вируса птичьего гриппа. В регионе также обнаружено несколько тысяч погибших уток.

В северо-западном штате Раджастхан птичий грипп обнаружен в трех округах — Джхалвар, Кота и Баран. К утру среды в 16 районах этих округов умерло 625 птиц. Кроме того, образцы погибших птиц проверяются на наличие вируса птичьего гриппа в штате Харьяна, где за минувшие 10 дней зафиксирована гибель порядка 400 тыс. домашних и диких птиц. Проверка образцов умерших пернатых проводится и в союзной территории Джамму и Кашмир.

Центральное правительство направило распоряжение национальным паркам и заповедникам дикой природы с требованием принять меры предосторожности на фоне распространения птичьего гриппа по всей стране.