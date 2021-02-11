В Индии собак научили искать заболевших коронавирусом

Армия Индии научила двух собак искать заболевших коронавирусом людей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Был сделан вывод, что летучие метаболические биомаркеры COVID-19 находятся в пределах порогового предела способности обонятельного обнаружения обученной собаки и могут помочь в быстром обнаружении болезни в реальном времени», — говорится в заявлении.

В экспериментах поучаствовали кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Животных учили работать с образцами мочи и пота пациентов. Чувствительность у собак оказалась очень высокой. После обучения животных отправили в транзитный лагерь в Дели и там собаки нашли 18 заболевших среди трех тысяч человек.

Военные отметили, что продолжат обучать других животных.

| 2021-02-11T23:36:55+04:00 11 февраля 2021, 23:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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