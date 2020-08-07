В Индии самолет развалился при посадке — ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 14 человек погибли, 15 серьезно пострадали при жесткой посадке самолета в Индии.

Как передает ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию

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В индийском городе Кожикоде самолет компании Air India, на борту которого находились около 200 пассажиров, при посадке выкатился с взлетной полосы и развалился на две части, сообщает India Today.

По предварительным данным, пилоты погибли, множество пассажиров пострадали. Самолет не загорелся, все люди эвакуированы.

Отмечается, что самолет летел из Дубая в Кожикоде. На борту находились 184 человека, включая десятерых детей и шестерых членов экипажа.

Официальной информации о жертвах в настоящий момент не поступало. Также не уточняется, что стало причиной крушения. (gazeta.ru)