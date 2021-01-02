В Индии разрешили использование двух вакцин против коронавируса

Власти Индии одобрили использование двух вакцин против коронавируса — индийской Covaxin от компании Bharat Biotech и «оксфордской», разработанной AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Индии.

Вакцине от Bharat Biotech International Ltd было выдано разрешение на экстренное использование с выполнением многочисленных нормативных условий. Также власти страны одобрили переход к третьей фазе клинических испытаний вакцины ZycovD компании Zydus Cadila.

Кроме того, в стране заявили об изолировании и выделении «британского» штамма COVID-19. По данным минздрава Индии, в стране зафиксировано 29 случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Всего власти обследовали свыше 33 тысяч человек, прибывших из Великобритании.

Напомним, что за сутки в мире было выявлено 470 046 заразившихся коронавирусом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Общее число заболевших достигло почти 82 млн — на 2 января оно составило более 81,94 млн человек.