Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в пятый раз продлили карантин на территории Дели, теперь он действует до конца мая, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал.
«Мы не знали, как долго продлится эта волна. Но в течение месяца жители Дели сотрудничали. Дели боролся с вирусом как семья, даже когда была чрезвычайная ситуация с кислородом. Сейчас наблюдается острая нехватка вакцин. Но я верю, что мы найдем решение и для этого», — сказал Кеджривал в ходе брифинга.
Он отметил, что процесс снятия карантина также будет постепенным.(РИА Новости)