«Мы не знали, как долго продлится эта волна. Но в течение месяца жители Дели сотрудничали. Дели боролся с вирусом как семья, даже когда была чрезвычайная ситуация с кислородом. Сейчас наблюдается острая нехватка вакцин. Но я верю, что мы найдем решение и для этого», — сказал Кеджривал в ходе брифинга.