Житель Индии не мылся 22 года, но, по собственным словам, чувствует себя прекрасно, пишет Oddity Central.

Дхарамдев Рам не принимал ванну более 20 лет, став знаменитостью в своей деревне. 62-летний мужчина отказался от водных процедур до тех пор, пока не прекратятся насилия в отношении женщин, земельные споры и убийства животных.

«В 1975 году я работал на фабрике, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь», — вспоминает индиец.

Кроме того, Рам уволился с работы, когда там узнали про его обет. Жена Дхарамдев умерла в 2003 году, спустя еще несколько лет скончался его сын, но даже это не заставило мужчину отказаться от своих принципов и жить так, как все. Несмотря на то, что индиец не принимает душ, соседи его не сторонятся, а уважают.

Местные жители отмечают, что Дхарамдев выглядит хорошо и не испытывает проблем со здоровьем. Сам мужчина тоже пока не собирается обращаться к врачам. (gazeta.ru)