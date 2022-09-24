По меньшей мере 36 человек скончались в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за последние сутки в результате обрушения мощных ливней и ударов молний, сообщает агентство Associated Press.

Так, как минимум 24 человека погибли в результате обрушения домов, в которых они находились во время ливня. Остальные 12 человек погибли от удара молний. Кроме того, еще несколько человек получили травмы и госпитализированы.

Всего за последние пять дней в штате 39 человек погибли от удара молний.

Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, удары молний для этого сезона — характерное явление. Однако метеорологи связывают учащение ударов молний с повышением температуры. (Интерфакс)