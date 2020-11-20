В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек

Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек, сообщает минздрав.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 11,7 миллиона человек.