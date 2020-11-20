В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек

Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек, сообщает минздрав.
Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 11,7 миллиона человек.
Согласно последним данным, более 8,4 миллиона человек в Индии выздоровели после коронавируса. По итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 44 тысяч человек, победивших болезнь.(РИА Новости)
| 2020-11-20T10:03:08+04:00 20 ноября 2020, 12:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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