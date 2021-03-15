В импортированном из Беларуси курином мясе выявлен возбудитель инфекции

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает осуществлять контроль за пищевой продукцией, импортируемой в страну.

Как сообщили в АПБА, в рамках контрольных мероприятий инспекторами агентства был произведен осмотр 70 кг замороженного куриного мяса, импортированного из Беларуси  компанией Caspian Catering Supply LLC.

В результате проведенного в лаборатории Института пищевой безопасности исследования в образцах, взятых из партии продукции, была обнаружена сальмонелла.

По данному факту в соответствии с требованиями законодательства приняты необходимые меры.

| 2021-03-15T13:15:19+04:00 15 марта 2021, 14:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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