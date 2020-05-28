В Идлибе Турция и Россия провели 13-е совместное патрулирование

В сирийском Идлибе состоялось 13-е совместное патрулирование ВС Турции и России, говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter, информирует Агентство Анадолу.

Маршрут патруля на стратегически важной трассе М4 отслеживался с БПЛА.

Задача военных — мониторинг режима прекращения огня в зоне деэскалации в соответствии с московскими договоренностями по Идлибу.

Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на состоявшихся 5 марта в столице РФ переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Достигнутые договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.