В Хырдалане на месте взрыва продолжаются спасательные работы

Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению.

Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло 3.

Поисково-спасательная операция продолжается.

 

| 2021-01-25T21:18:53+04:00 25 января 2021, 21:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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