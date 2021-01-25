В Хырдалане на месте взрыва продолжаются спасательные работы

Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению.

Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло 3.

Поисково-спасательная операция продолжается.