В Хырдалане на месте взрыва продолжаются спасательные работы

Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение.
Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению.
Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло 3.
Поисково-спасательная операция продолжается.