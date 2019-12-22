В Хорватии проходят президентские выборы

В Хорватии открылись участки на выборах президента страны, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

ГИК утвердила 11 кандидатов на пост президента. Второй тур выборов состоится, если ни один из них не наберет более половины голосов (50% плюс один голос), 5 января.

Согласно последним опросам, во второй тур могут выйти действующий президент Колинда Грабар-Китарович, глава оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и предприниматель Мирослав Шкоро.

Из-за малой разницы между рейтингами трех кандидатов вероятность завершения выборов в один тур практически исключается. (РИА Новости)