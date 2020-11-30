В ходе протестов в Ереване задержаны свыше 30 человек

Сотрудники полиции Еревана провели задержание более 30 человек во время акции протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сторонники оппозиции попытались перекрыть проспект Маштоца, который является центральным в столице, и прошлись по другим центральным улицам. Активисты, выкрикивая «Никол — предатель», направились к улице Туманяна и намеревались продолжить свой путь, однако полиция начала задержания.

После правоохранительные органы попытались оттеснить их и предотвратить беспорядки, в результате чего были задержаны 33 гражданина.

| 2020-11-30T21:37:41+04:00 30 ноября 2020, 23:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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