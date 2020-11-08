В Хельсинки прошла акция протеста против армянского террора

По инициативе студентов, обучающихся в Финляндии, и при поддержке координатора Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Финляндии, руководителя Азербайджано-турецкой молодежной организации Ульвии Джаббаровой у центрального железнодорожного вокзала города Хельсинки прошла санкционированная акция, участники которой осудили военные провокации оккупационной армии Армении.

Как сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, в ходе акции, начавшейся с исполнения государственного гимна Азербайджана, наши соотечественники осудили акты вандализма, совершенные армянской армией против гражданских лиц, убийства мирного населения расположенных вдали от зоны конфликта городов Гянджа и Барда с использованием тяжелой артиллерии.

Перед фотографиями жертв террора были зажжены свечи, участники акции почтили их память минутой молчания. Они держали в руках флаги Азербайджана, плакаты, осуждающие армянскую агрессию. На акции прозвучали лозунги: «Помолись за Гянджу!», «Помолись за Барду!», «Остановите армянский терроризм!».

Участники акции проинформировали местных жителей о том, что Армения совершила теракты против мирного населения, убив невинных мирных жителей, в том числе детей.