В Хабаровске неизвестные взломали штаб российского оппозиционера

Штаб российского оппозиционера Навального в Хабаровске взломали, сообщил в воскресенье, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook координатор штаба Алексей Ворсин. По его словам, штаб попытались ограбить.

«Сегодня мы обнаружили в нашем офисе разбитую стеклянную дверь, сорванную панель сигнализации и сломанный дверной замок» – пишет Ворсин, отмечая, что неизвестные порезались о стекло и оставили отпечатки пальцев и следы ботинок. Активисты вызвали полицейских, которые взяли отпечатки пальцев и ног, образцы крови и сфотографировали следы взлома.

В интервью «МБХ медиа» Ворсин рассказал, что на штаб уже нападали, заливали краской, расписывали надписями и ломали замки. При этом, кто именно мог совершить взлом в этот раз, координатор штаба сказать затруднился, так как, по его словам, антикоррупционные расследования могли затронуть многих в регионе. (WD)