В Хабаровске неизвестные взломали штаб российского оппозиционера

Штаб российского оппозиционера Навального в Хабаровске взломали, сообщил в воскресенье, 17 мая, на своей странице в социальной сети Facebook координатор штаба Алексей Ворсин. По его словам, штаб попытались ограбить.

«Сегодня мы обнаружили в нашем офисе разбитую стеклянную дверь, сорванную панель сигнализации и сломанный дверной замок» – пишет Ворсин, отмечая, что неизвестные порезались о стекло и оставили отпечатки пальцев и следы ботинок. Активисты вызвали полицейских, которые взяли отпечатки пальцев и ног, образцы крови и сфотографировали следы взлома.

В интервью «МБХ медиа» Ворсин рассказал, что на штаб уже нападали, заливали краской, расписывали надписями и ломали замки. При этом, кто именно мог совершить взлом в этот раз, координатор штаба сказать затруднился, так как, по его словам, антикоррупционные расследования могли затронуть многих в регионе. (WD)

| 2020-05-17T17:05:29+00:00 17 мая 2020, 19:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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