Многонациональные учения Agile Spirit — 2023 с участием военных из стран и партнеров НАТО завершились в Грузии показательными боевыми стрельбами.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

«До начала официальной церемонии закрытия учений Agile Spirit на 11-м полигоне Вазиани тактическая батальонная группа осуществила боевые стрельбы. Были проведены операции по рейду, блокировке и контрнаступлению. В показательных учениях вместе со второй пехотной бригадой 22 батальона Сил обороны Грузии участвовали Национальная гвардия США, морские пехотинцы, а также взводы из Румынии и Молдовы», — говорится в сообщении.

К военнослужащим на закрытии учений обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Он подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению военного сотрудничества.

Отметим, учения Agile Spirit стартовали в Грузии на военном аэродроме Вазиани 23 августа с высадки десанта. Целью учений, в которых принимали участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 страны, было повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций. Маневры проходили в Грузии в 11-й раз.