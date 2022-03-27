За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 4 человека, следует из данных правительственного сайта StopCoV. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 708.

Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 357. Общее число случаев за все время достигло 1 646 316.

Данные получены на основании проведения 8,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 4,27%, за две недели – 4,49%, за семь дней – 3,53%.

Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 194. В Имерети выявили 42 случая заражения, в Гурии – 25, в Кахети – 24, в Самегрело и Земо-Сванети – 21, в Аджарии – 16, в Шида-Картли – 14, в Квемо-Картли – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7, в Самцхе-Джавахети – 5, в Мцхета-Мтианети – 3.

Выздоровели 3 237 человек, их общее число выросло до 1 618 403.

На данный момент в Грузии 11 179 активных случая коронавируса. Из них 636 (около 6% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 161 человек. 10 543 пациента лечатся на дому.