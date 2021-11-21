В Грузии за минувшие сутки выявлено 3357 новых случаев коронавируса, выздоровели 5772 пациента, скончались 76 инфицированных. Данные были опубликованы на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает 1TV.

За 24 часа в стране сделан 34 361 тест на коронавирус. Суточный показатель выявления коронавируса составил 9,77%, за последние 14 дней — 9,31%, за 7 дней — 9,01%.

Всего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 749 699 человек выздоровели и 11 498 умерли.

Всего сделано 2 095 168 прививок, за сутки вакцинировались 4638 человек.

В режиме карантина находятся 49 человек, в стационарах — 6 605 и в клинических гостиницах — 1 157 человек соответственно.

При этом по состоянию на 20 ноября в Грузии было выявлено 4318 новых случаев коронавируса, 2457 пациентов выздоровели, 70 умерли.