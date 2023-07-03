У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром врачей в клинике, медицинскую миссию ЕС.

Как передает #, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Ранее сам Саакашвили потребовал допустить к нему медицинскую миссию Евросоюза, чтобы они оценили его состояние.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике «Вивамеди».

Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти. Но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина Грузии и отказались освобождать экс-президента.