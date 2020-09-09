В Грузии полностью запретили проводить свадьбы из-за роста числа заболевших COVID-19

В Грузии полностью запретили проводить свадьбы из-за роста числа инфицированных коронавирусом — правительство.

| 2020-09-09T12:10:30+04:00 9 сентября 2020, 14:45|

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