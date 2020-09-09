В Грузии полностью запретили проводить свадьбы из-за роста числа заболевших COVID-19 View Larger Image В Грузии полностью запретили проводить свадьбы из-за роста числа инфицированных коронавирусом — правительство. Редакция| 2020-09-09T12:10:30+04:00 9 сентября 2020, 14:45| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk В рубрике Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов Gallery Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов 9 сентября 2020, 15:14 Польша готова предложить Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2» Gallery Польша готова предложить Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2» 9 сентября 2020, 13:57 Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального Gallery Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального 9 сентября 2020, 13:40 Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира после падения акций Tesla Gallery Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира после падения акций Tesla 9 сентября 2020, 13:05 Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана Gallery Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана 9 сентября 2020, 12:49