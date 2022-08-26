Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для троих сторонников оппозиции, задержанных после акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ноябре 2021 года.

Бесика Тамлиани, Эмзара Сиукаева и Степане Гикошвили освободили под залог в размере 5 тысяч лари. Произошло это, когда до истечения девятимесячного срока предварительного заключения обвиняемых оставались считанные дни.

«Ни при каких обстоятельствах я не буду платить залог», — сказал Тамлиани, покидая сегодня Глданскую тюрьму.

В отличие от Сиукаева и Гикошвили, на сегодняшнем заседании Тамлиани не присутствовал в знак протеста. Адвокат Лаша Цуцкиридзе указал, что его подзащитный категорически отказывался от замены меры пресечения с заключения на залог, однако судья не учел эту позицию.

Прокурор дела Леван Жоржолиани заявляет, что основания для установления залога все же были.

«Защита просила оставить всех подсудимых без меры пресечения, с чем не согласилась сторона обвинения, так как считаем, что и доказательственные, и формальные основания для применения меры пресечения все же есть», — сказал прокурор.

У всех троих на выплату залога есть 1 месяц.

29 ноября 2021 года Тамлиани, Сиукаев и Гикошвили были участниками акции протеста у Тбилисского городского суда, где проходил судебный процесс по делу Саакашвили.

Их задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, оскорблении полицейских и неподчинении их законным требованиям.

В ходе митинга Тамлиани и еще несколько человек забрались на будку охраны с флагами Грузии, Украины, США и плакатом «Свободу Саакашвили».

Рассмотрение дела по существу назначено на 15 сентября. (newsgeorgia.ge)