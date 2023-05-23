Агентство морского транспорта Грузии сообщило, что ранее распространенная армянскими СМИ информация о начале проведения грузоперевозок по маршруту Батуми — Новороссийск не соответствует действительности, несмотря на два осуществленных коммерческих рейса корабля под флагом Палау, передает ТАСС.

«Распространенная отдельными СМИ Армении информация о начале регулярных морских перевозок с апреля текущего года между Батуми и российским городом Новороссийском [неверно] интерпретирована и не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что агентство и Служба доходов Минфина страны регулярно проверяют корабли и их владельцев на предмет соблюдения международных санкций и не пускают в Грузию те суда или людей, на которых наложены ограничения.