В Грузии обнародованы предварительные результаты выборов

Центризбирком Грузии (ЦИК) обнародовал предварительные результаты проведенных вчера, 31 октября парламентских выборов.
Согласно результатам лидирует партия «Грузинская мечта», набравшая 49,32 процента голосов избирателей. Следом идут «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» — 25,94 процента, партия «Европейская Грузия» — 3,77 процента голосов.
В ЦИК заявили, что для определения победителя парламентских выборов по всем одномандатным округам Тбилиси потребуется второй тур. Не исключено, что второй тур также пройдет в некоторых регионах Грузии.
На данный момент завершен подсчет голосов на 2 252 из 3 847 избирательных участков.