Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в воскресенье на брифинге сообщил депутат Давид Киркитадзе.

«Мы, члены парламента Грузии <…> с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику», — сказал Киркитадзе.

О начале голодовки в поддержку Саакашвили заявил также один из лидеров «Единого национального движения» Георгий Барамидзе. 3 ноября с аналогичным заявлением выступила лидер грузинской оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Елена Хоштария.

У партии «Единое национальное движение», основателем которой является Саакашвили, — 31 мандат в 150-местном парламенте Грузии. Самая большая фракция у правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 84 депутата. (ТАСС)