В Грузии число случаев коронавируса достигло 610

Во вторник сообщалось о 604 инфицированных и 240 выздоровевших.

«Подтвержденных случаев инфицирования – 610, среди них выздоровели — 269, смертельных случаев — девять, в режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением — 505, граждане Грузии, доставленные из-за границы — три человека», — отмечается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00. Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.