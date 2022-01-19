Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», сообщает РИА Новости.

«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.

Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.

По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации «политики геноцида по отношению к жителям республик». Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с «ДНР» и «ЛНР» для создания правовой основы «межгосударственных отношений», которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.