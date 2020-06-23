В Госдепе заявили, что США продолжат отслеживать активность РФ на полигоне на Новой Земле

Соединенные Штаты будут по-прежнему отслеживать деятельность России на полигоне на Новой Земле на предмет проведения якобы возможных ядерных испытаний. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«США продолжат отслеживать деятельность России на полигоне на Новой Земле и соблюдение ею обязательств в рамках Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, — отмечается в тексте. — США продолжат двусторонние консультации с Россией на высоком уровне для обеспечения прозрачности [деятельности] полигона и других мер доверия».(ТАСС)