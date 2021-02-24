В Госдепе обеспокоены арестом депутата Мелии в Грузии

США крайне обеспокоены арестом депутата и главы основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.
«США глубоко обеспокоены арестом лидера оппозиции Ники Мелии и других представителей оппозиции в Грузии», — сказал Прайс.
Ранее сообщалось, что был задержан председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.
После этого в Тбилиси началась акция протеста в поддержку арестованного Мелии.