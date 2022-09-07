В Госдепартаменте США прокомментировали визит в Вашингтон Давида Бабаяна, который позиционирует себя как «министр иностранных дел сепаратистского Нагорного Карабаха».

Как сообщил в ответ на запрос АПА представитель Госдепартамента США, Госдепартамент не имеет никакого отношения к визиту Бабаяна.

«Соединенные Штаты не признают самопровозглашенную (непризнанную) «республику Арцах». Государственный департамент не имеет никакого отношения к визиту».

На вопрос, в каком статусе Бабаян посещает США, представитель Госдепартамента сказал, что визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США.

«Поэтому мы не можем комментировать отдельные случаи. Заявки на визу для посещения Соединенных Штатов обрабатываются в соответствии со всеми действующими законами, включая Закон Об иммиграции и гражданстве (INA) и соответствующие правила», — отметил представитель Госдепа.

Напомним, армянская диаспора в США распространила информацию о том, что Давид Бабая 19 сентября посетит Вашингтон и проведет встречи.