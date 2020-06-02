В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, комментируя во вторник нынешнюю ситуацию в США и прошлогоднюю реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, обвинила американские власти в двойных стандартах относительно мер по урегулированию протестов.
«Вы знаете, что в США сейчас проходят беспорядки, и мы видим, как ответили на них местные власти», — заявила Лэм на пресс-конференции.
По ее словам, все страны относятся серьезно к собственной национальной безопасности, и двойные стандарты США здесь очевидны, так как, «когда в Гонконге были схожие беспорядки, мы видели, какой позиции они придерживались тогда».(РИА Новости)
| 2020-06-02T09:12:03+04:00 2 июня 2020, 12:17|12345 (Пока оценок нет)
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