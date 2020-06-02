В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, комментируя во вторник нынешнюю ситуацию в США и прошлогоднюю реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, обвинила американские власти в двойных стандартах относительно мер по урегулированию протестов.

«Вы знаете, что в США сейчас проходят беспорядки, и мы видим, как ответили на них местные власти», — заявила Лэм на пресс-конференции.