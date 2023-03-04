В Баку в сети супермаркетов «Браво» произошла перестрелка. Инцидент был зафиксирован в гипермаркете «Браво»-Ахмедлы» в Хатаинском районе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в TƏBİB, к месту происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи.

Генпрокуратура распространила информацию о перестрелке в гипермаркете «Браво».

Как сообщили АПА в Генеральной прокуратуре, в связи с вооруженным инцидентом в одном из супермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генпрокуратуры, отдела криминалистики и прокуратуры Хатаинского района. По указанному факту в прокуратуре проводится расследование.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Ожидается официальное заявление по данному инциденту.

Стали известны имена погибшего и раненых во время вооруженного инцидента в одном из супермаркетов, расположенном в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Trend, погибший — Гасанов Руфат Рахиб оглы. Его застрелили в голову.

Раненые — Шейдаев Самир Руслан оглу, получивший два огнестрельных ранения в область спины. Еще один человек, имя которого не разглашается, ранен в правое плечо.