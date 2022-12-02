Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о решимости Германии на всех возможных уровнях и всеми доступными способами преследовать преступления Российской Федерации и её руководства, совершённые в ходе захватнической войны против Украины.

«С моей точки зрения, вопрос уголовной ответственности России и её руководства заслуживает пристального внимания. Поэтому мы поддерживаем Международный уголовный суд, а также сбор различными юридическими ведомствами доказательств отдельных преступлений, которые находятся в списке деяний, нарушающих международное право, как, например, военные преступления и преступления против человечности. Именно для этого мы собираем улики, чтобы затем использовать их для обвинения в различных процессах, насколько это будет возможно», – заявила Бербок Радио Свобода.

Глава МИД ФРГ отметила, что в Совбезе ООН присутствует не только Россия, но и другие страны с правом вето, которые до сих пор не являются членами суда в Гааге. Однако и они выступили за то, чтобы обсудить возможность уголовного преследования преступлений России.

«Я считаю преследование преступлений России в связи с захватнической войной против Украины абсолютно необходимым. Для меня чрезвычайно важно поэтому сосредоточить внимание на составе преступления «вероломное нападение на суверенную страну», более сложном в юридическом смысле, который позднее был добавлен к общему списку.

Необходимо, чтобы мы очень точно рассматривали все составы преступлений, а не только те, которые были учтены раньше, причем в различных процессах, в различных чрезвычайных трибуналах – как раз в этом и заключаются преимущества и полномочия Международного уголовного суда, которые мы не должны нарушать.

В целом, это очень сложная юридическая материя, одна из тех, где у двух юристов, как мы говорим в Германии, по одному вопросу возникают три мнения. Поэтому я со всей решительностью выступаю за то, чтобы мы в этом важном вопросе не спеша вместе прояснили, как мы можем инициировать эти процессы наилучшим образом», – сказала Бербок. (svoboda.org)