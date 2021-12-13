Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF.

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

«Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.

Дипломат также указала, трубопровод пока «не соответствует предписаниям» Евросоюза.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.