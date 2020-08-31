В Германии заявили о беззащитности Европы перед санкциями США

Европа остается незащищенной перед американскими санкциями, в том числе по проекту «Северный поток — 2» и вопросам, касающимся иранской ядерной программы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Европа остается незащищенной, в частности, перед американскими санкциями — будь то в рамках иранской ядерной программы или по проекту «Северный поток — 2», — сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.

Он подчеркнул, что вопросы европейской энергетической, внешней, торговой политики должны определяться в Европе. «Для этого также необходимо усилить евро как базовую валюту, платежные каналы – как INSTEX, и в конечном счете необходимо подумать о европейском банке, котировки в котором будут в евро», — отметил министр.(РИА Новости)