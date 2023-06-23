Германский Бундестаг проголосовал в пятницу в пользу нового законопроекта, который облегчит въезд в страну квалифицированных работников из-за пределов стран Европейского союза.



«За» проголосовали 388 депутатов, в основном из правящей коалиции — Социал-демократической партии Германии, «зеленых» и Свободной демократической партии. Голос против законопроекта отдали 234 парламентария, воздержался 31 депутат.

В частности, новый закон дает право въехать квалифицированным специалистам даже в том случае, если они еще не имеют контракта с работодателем. В таком случае им нужно подтвердить знание немецкого языка, наличие диплома и трудовой опыт. Шансы на въезд повысит тот факт, если в ФРГ уже проживают близкие соискателя рабочей визы. Иностранцам будет дан один год на поиск работы.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер ранее называла этот законопроект «самым современным законопроектом в области миграции». (ТАСС)

