В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer и BioNTech

Специалисты Института Пауля Эриха проверяют смерти десяти человек, которые наступили вскоре после вакцинации от коронавируса, но исходят из того, что связи с прививкой нет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила глава отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски.

В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech, в первую очередь вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медработников. По состоянию на четверг, первые прививки получили 842 тысячи человек.

«У нас до вчерашнего дня было 9 случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет десять. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи… На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», — рассказала Келлер-Станиславски на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, эти данные лежат в рамках ожидаемого уровня смертности в этой возрастной группе в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, известно, что у всех были серьезные предшествующие заболевания и им сделали вакцину, потому что они были в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинаций и смертью — от нескольких часов до четырех дней.

Также Институт Пауля Эриха получил сообщения о шести случаях анафилактической реакции. В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно связанных с прививкой, в том числе 51 случай тяжелых побочных эффектов. Это соответствует доле в 0,53 случаев побочных эффектов на 1000 прививок и 0,08 случаев тяжелых побочных эффектов на 1000 прививок. По словам Келлер-Станиславски, эти данные соответствуют ожиданиям и не свидетельствуют о рисках, а также совпадают со статистикой вакцинации в США.