В Германии сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

Германия сожалеет о том, что США больше не являются участником Договора об открытом небе (ДОН). Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Вашингтон ранее официально подтвердил, что США больше не являются стороной договора.

«Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили. Наша позиция по этому соглашению не менялась — мы считаем договор важной частью архитектуры контроля над вооружениями, вкладом в формирование взаимного доверия и безопасности на Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера», — сказал Маас.

«Федеральное правительство, разумеется, будет и дальше его соблюдать», — отметил министр.(ТАСС)