В Германии разрешили дальнейшее строительство «Северного потока — 2»

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах. Прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая.

Между тем строительство газопровода в водах Дании затягивается. «Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день», — заявил 15 января представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG германскому деловому изданию Handelsblatt. По его словам, сперва необходимо проверить техническое оборудование. «Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб», — добавил представитель Nord Stream 2 AG.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии. (DW)