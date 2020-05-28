В Германии посла РФ вызвали в МИД

Статс-секретарь в министерстве иностранных дел ФРГ Мигель Бергер вызвал на беседу посла Российской Федерации Сергея Нечаева. В пресс-релизе МИД, распространенном в четверг, 28 мая, указывается, что от имени федерального правительства он резко осудил хакерские атаки на германский бундестаг, совершенные в 2015 году.

В связи с ордером на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданным 5 мая 2020 года генеральным прокурором ФРГ, посол России был проинформирован о том, что федеральное правительство будет выступать в Брюсселе за то, чтобы санкционный режим ЕС за кибератаки был применен в отношении лиц, ответственных за нападение на германский бундестаг, в том числе и в отношении Бадина.

Ордер на арест Бадина был выдан на основании обоснованного подозрения в том, что он, действуя совместно с не известными по имени лицами, осуществлял шпионскую деятельность против Федеративной Республики Германия в интересах иностранной спецслужбы.

Есть веские основания полагать, что обвиняемый несет ответственность за хакерскую атаку на бундестаг в апреле-мае 2015 года в качестве члена группировки APT28 (другие названия Fancy Bear и Strontium) и что во время нападения он входил в состав российской военной разведки ГРУ, отмечается в сообщении.

Федеральное правительство рассматривает этот инцидент в связи с продолжающемся расследованием дела об убийстве прошлым летом в берлинском Тиргартене бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).