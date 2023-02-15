В немецкой Северной Рейн-Вестфалии сторонники террористической Рабочей партии Курдистана подожгли гуманитарную помощь, собранную для пострадавших от землетрясения в Турции. Об этом сообщило агентство IHA.
Согласно информации, нападение произошло ночью 13 февраля, пожар был потушен 30 пожарными. Вся собранная помощь была уничтожена в огне.
Представитель полиции заявил, что «на данный момент мы ничего не можем сказать о причине пожара. Изучаются кадры, записанные камерами видеонаблюдения. На кадрах мы видим, как два человека сняли турецкий флаг и бросили его в огонь».
При этом некоторые турецкие СМИ отметили, что нападение совершили неизвестные лица, не указав их принадлежности к PKK.