Срок действия мер по борьбе с коронавирусом истек в последней федеральной земле Германии. Об этом сообщает издание Bild.

С 8 апреля по всей стране отменено требование об обязательном ношении масок, однако оно может вводиться администрацией медицинских учреждений, передает газета.ру.

Министр юстиции Германии Марко Бушман поприветствовал полное окончание действия ограничений и отметил, что антикоронавирусные меры стали серьезным нарушением основных прав человека. Теперь, когда стране удалось успешно справиться с эпидемией, министр выступает за аннулирование поправок в законодательство, позволяющих вводить ограничения прав и свобод в связи с эпидемиологической ситуацией.