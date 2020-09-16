В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального

Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
«Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди», — сказала Адебар на брифинге в Берлине.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
| 2020-09-16T16:41:31+04:00 16 сентября 2020, 18:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss