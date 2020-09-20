В Германии обезвредили бомбы времен Второй мировой войны

В Мюнстере на западе Германии обезвредили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Операция прошла успешно, сообщила мэрия города в воскресенье, 20 сентября. Утром того же дня были эвакуированы около 16 тысяч жителей в мюнстерском районе Мауриц, они были размещены в помещениях временного пребывания с учетом требований в условиях пандемии.

Обербургомистр Маркус Леве поблагодарил команду взрывотехников за быструю работу. Авиабомбы весом 125 и 250 кг ранее были обнаружены службой по обезвреживанию боеприпасов на улице Штифтштрассе и возле школы имени Анны Франк.

В Германии в последнее время часто находят крупные бомбы времен войны, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. В январе 2020 года из-за подобной операции в Кельне был эвакуирован трансляционный центр телекомпании RTL. (DW)