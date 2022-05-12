Бундесвер начал подготовку украинских военнослужащих к использованию самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Обучение ведению боевых действий на одном из наиболее современных артиллерийских комплексов пройдут 18 украинских экипажей, сообщило министерство обороны ФРГ в Twitter. В зависимости от оперативной обстановки экипаж состоит из 3-5 военнослужащих.

Накануне украинские военные прибыли из Польши в Рейнланд-Пфальц на самолете бундесвера. Их обучение началось 11 мая в артиллерийской школе бундесвера в Идаре-Оберштайне в этой федеральной земле, оно проводится совместно с вооруженными силами Нидерландов. Обе страны передали Украине 12 САУ PzH 2000, семь из них — Германия.

«Это четкий знак нашей солидарности», — написало Минобороны Германии в Twitter и подчеркнуло, что, обучая украинских солдат или поставляя Киеву вооружения, Берлин не становится одной из сторон военного конфликта. Глава ведомства Кристине Ламбрехт в эфире телеканала ZDF указала, что ФРГ не направляет солдат в регион конфликта, поэтому данная помощь в виде подготовки военнослужащих «не является шагом к участию в войне». С аналогичной оценкой выступил в бундестаге министр юстиции Германии Марко Бушман, сославшись на мнение «чрезвычайно известных экспертов в области международного права». (DW)