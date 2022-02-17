6 февраля 2022 года после публикации расследования DW об элитной недвижимости в Баден-Бадене семьи экс-президента Казахстана Назарбаева депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Йонас Вебер обратился с письмом к премьер-министру этой земли Винфриду Кретчману.

«Призываю вас и ваше земельное правительство принять все возможные меры — вплоть до конфискации — чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества. По моему мнению, это, кроме всего, и наш долг перед демократическими силами у них на родине», — написал Йонас Вебер. Текст этого письма есть в распоряжении редакции. По информации DW, обращение Вебера согласовано с коллегами по фракции СДПГ, которая является оппозиционной к земельному правительству в составе «зеленых» и христианских демократов.

Как показало расследование DW, зять и средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Динара и Тимур Кулибаевы, а также связанные с ними фирмы, вложили более ста миллионов евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Инвестиции осуществлялись на протяжении 10 лет, преимущественно в период пребывания Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана.

Вопрос о возможной конфискации недвижимости семьи Назарбаева особенно актуален, по мнению немецкого политика, относительно исторического замка-отеля Бюлерхёе неподалеку от Баден-Бадена. Этот отель — памятник национального значения, в свое время был любимым местом отдыха канцлера Конрада Аденауэра. Земельное законодательство Баден-Вюртемберга предусматривает возможность конфискации памятников архитектуры, если им угрожает разрушение из-за бездействия собственников. Хозяева отеля Тимур Кулибаев и его жена, дочь Назарбаева Динара, не вкладывают деньги в модернизацию объекта, несмотря на то, что на его покупку было потрачено более 20 миллионов евро. Знаковый для региона туристический объект закрыт уже более 10 лет.