В Германии митинг противников карантина разогнали водометами

Противники жесткого карантина в Германии вышли на акцию протеста во Франкфурте-на-Майне, в связи с чем полиция была вынуждена применить спецсредства для их разгона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе демонстрации участники акции нападали на правоохранителей. Кроме того, они пренебрегали мерами по профилактике распространения вируса: не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски. Полиция потребовала завершить акцию и призвала людей разойтись, пригрозив в случае неповиновения применить водометы. Однако активисты не подчинились требованиям. «Пришлось применить водомет, чтобы расчистить площадь», — объяснили стражи порядка. Также они использовали дубинки.