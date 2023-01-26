Германия арестовала немецкого гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила Генпрокуратура ФРГ, передает Reuters.

Задержание человека по имени Артур Е. произошло в минувшее воскресенье в аэропорту Мюнхена, куда он прилетел из США. По данным прокуратуры, мужчина связан с бывшим сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстеном Л., арестованным в декабре прошлого года.

Артур Е. подозревается в посредничестве при передаче информации от Карстена Л. российским спецслужбам. Расследование в отношении него велось совместно с американским ФБР. Суд Германии арестовал мужчину 23 января.

Сам Карстен Л. был задержан 21 декабря. Немецкие СМИ называли его «большим ухом BND» — он занимал руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки и имел доступ к данным, которыми с BND обменивались силовые структуры других стран: американское Агентство национальной безопасности (NSA), британский Центр правительственной связи (GCHQ), а также спецслужбы Франции и Израиля.

Источники в правительстве Германии утверждали, что Карстен Л. передавал России секретные сведения, касающиеся ситуации в зоне боевых действий в Украине. Официальный представитель канцлера ФРГ Кристиане Хоффман подчеркнула, что немецкое правительство относится к этому случаю «очень серьезно». Берлин уже предупредил западных партнеров о возможной активизации шпионской деятельности в пользу Кремля на фоне противостояния России и Запада из-за войны в Украине. (moscowtimes.ru)